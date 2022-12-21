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В Харківській області підірвався трактор, є поранений

Фото: в Харківській області підірвався трактор (t me u_now)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 грудня, в селі Новий Бурлук Харківської області внаслідок наїзду на касетний боєприпас від ракети підірвався трактор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області в Telegram.

Поліція повідомляє, що 46-річний тракторист під час виконання робіт у полі, натрапив на касетний боєприпас від ракети, що залишився після обстрілу російськими окупантами

В результаті інциденту водія транспортного засобу було поранено. Його доставили до медичного закладу з осколковим пораненням голови.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та рекомендує не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. А саме:

  • узбіччя;
  • лісосмуги;
  • не розорані поля.

Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальникам.

Нагадаємо, 20 грудня, у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Раніше ми писали, що у Харківській області двоє чоловіків не повернулися додому. Правоохоронці шукали їх за допомогою безпілотника, але знайшли мертвими. Незадовго до цього співробітник ДСНС у Харківській області підірвався на міні. Постраждалий знаходиться у лікарні.

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