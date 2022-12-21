В Харьковской области взорвался трактор, есть раненый

Полиция сообщает, что 46-летний тракторист во время выполнения работ в поле, наткнулся на кассетный боеприпас от оставшейся после обстрела российскими оккупантами ракеты.

В результате инцидента водитель транспортного средства был ранен. Его доставили в медицинское учреждение с осколочным ранением головы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Полиция призывает граждан быть внимательными и рекомендует не передвигаться там, где могут быть заминированы участки. А именно:

обочины;

лесополосы;

не распаханные поля.

Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям.