В Харьковской области взорвался трактор, есть раненый

Сегодня, 21 декабря, в селе Новый Бурлук Харьковской области в результате наезда на кассетный боеприпас от ракеты подорвался трактор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области в Telegram.
Полиция сообщает, что 46-летний тракторист во время выполнения работ в поле, наткнулся на кассетный боеприпас от оставшейся после обстрела российскими оккупантами ракеты.
В результате инцидента водитель транспортного средства был ранен. Его доставили в медицинское учреждение с осколочным ранением головы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Полиция призывает граждан быть внимательными и рекомендует не передвигаться там, где могут быть заминированы участки. А именно:
Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям.
Напомним, 20 декабря, в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мини "Лепестков", оставленной оккупантами, взорвался местный житель.
Ранее мы писали, что в Харьковской области двое мужчин не вернулись домой. Правоохранители искали их с помощью беспилотника, но обнаружили мертвыми. Незадолго до этого сотрудник ГСЧС в Харьковской области подорвался на мине. Пострадавший находится в больнице.
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