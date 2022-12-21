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В Харьковской области взорвался трактор, есть раненый

Фото: в Харьковской области взорвался трактор (t me u_now)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 декабря, в селе Новый Бурлук Харьковской области в результате наезда на кассетный боеприпас от ракеты подорвался трактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области в Telegram.

Полиция сообщает, что 46-летний тракторист во время выполнения работ в поле, наткнулся на кассетный боеприпас от оставшейся после обстрела российскими оккупантами ракеты.

В результате инцидента водитель транспортного средства был ранен. Его доставили в медицинское учреждение с осколочным ранением головы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Полиция призывает граждан быть внимательными и рекомендует не передвигаться там, где могут быть заминированы участки. А именно:

  • обочины;
  • лесополосы;
  • не распаханные поля.

Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям.

Напомним, 20 декабря, в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мини "Лепестков", оставленной оккупантами, взорвался местный житель.

Ранее мы писали, что в Харьковской области двое мужчин не вернулись домой. Правоохранители искали их с помощью беспилотника, но обнаружили мертвыми. Незадолго до этого сотрудник ГСЧС в Харьковской области подорвался на мине. Пострадавший находится в больнице.

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