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У Харківській області під атаку РФ потрапили медики: загарбники травмували дитину та вагітну жінку

Фото: РФ обстріляла у Харківській області бригаду медиків (www.facebook.com/moz.ukr)
Автор: Ярослава Борзова

Чергова бригада медиків екстреної служби допомоги потрапила під обстріл російських загарбників на Харківщині. Внаслідок удару постраждала вагітна жінка, дитина та чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook.

Зазначається, що швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. В момент атаки медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися.

"На жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у МОЗ, попри значні пошкодження реанімобіля, медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога.

"Також нагадуємо, від початку війни країна-терорист знищила 261, захопила 125 та пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги", - нагадали в Мінізерстві охорони здоров'я. 

 

 

Обстріли РФ по Харківу і області

Нагадаємо, вчора у Харкові пролунав вибух. Місцева влада заявляла про можливий удар КАБом.

Також 9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Було зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Наприкінці травня Інститут вивчення війни заявляв, що Росія буде обстрілювати Харків, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території

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