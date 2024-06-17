У Харківській області під атаку РФ потрапили медики: загарбники травмували дитину та вагітну жінку

Чергова бригада медиків екстреної служби допомоги потрапила під обстріл російських загарбників на Харківщині. Внаслідок удару постраждала вагітна жінка, дитина та чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook.
Зазначається, що швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. В момент атаки медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися.
"На жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють у МОЗ, попри значні пошкодження реанімобіля, медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога.
"Також нагадуємо, від початку війни країна-терорист знищила 261, захопила 125 та пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги", - нагадали в Мінізерстві охорони здоров'я.
Нагадаємо, вчора у Харкові пролунав вибух. Місцева влада заявляла про можливий удар КАБом.
Також 9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Було зафіксовано влучання в житлову забудову міста.
Наприкінці травня Інститут вивчення війни заявляв, що Росія буде обстрілювати Харків, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території
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