ua en ru
Пн, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунав вибух

Неділя 16 червня 2024 23:58
UA EN RU
У Харкові пролунав вибух Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові пролунав вибух. Місцева влада каже про можливий удар КАБом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється - чи це передмістя, чи околиця Харкова", - написав Терехов.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

У Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 00:53. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар росіян прийшовся по Київському району Харкова.

Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Інформація про постраждалих не надходила.

Огляд місця події триває.

Нагадаємо, 9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Було зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Наприкінці травня Інститут вивчення війни заявляв, що Росія буде обстрілювати Харків, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Про мир в Україні та меседжі для РФ. Головні заяви саміту у Швейцарії
Про мир в Україні та меседжі для РФ. Головні заяви саміту у Швейцарії
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку