У Харкові пролунав вибух. Місцева влада каже про можливий удар КАБом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова .

"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється - чи це передмістя, чи околиця Харкова", - написав Терехов.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

У Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 00:53. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар росіян прийшовся по Київському району Харкова.

Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Інформація про постраждалих не надходила.

Огляд місця події триває.