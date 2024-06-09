ua en ru
Нд, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни ударили КАБом по Харкову: є приліт в житлову забудову

Харків, Неділя 09 червня 2024 17:59
UA EN RU
Росіяни ударили КАБом по Харкову: є приліт в житлову забудову Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою ввечері 9 червня. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 17:15 місцеві Telegram-канали написали про вибухи в Харкові. Вже о 17:45 мер Харкова розповів, що в місті зафіксували "приліт" в районі приватної житлової забудови.

"Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється", - розповів Терехов у своєму Telegram-каналі.

Водночас очільник Харківської ОВА уточнив, що удар було завдано КАБом. Після влучання, за його словами, виникла пожежа.

Обстріли Харкова

Харків, як і Харківська область, потерпають від російських обстрілів через близьке розташування до кордону з Росією. Росіяни зазвичай атакують Харків з установок С-300 або керованими авіабомбами.

Ситуація з обстрілами міста загострилася на фоні російського наступу на півночі Харківської області. Так, у травні росіяни 76 разів атакували Харків. Цей показник втричі перевищує кількість обстрілів, зафіксованих у квітні.

Однак останнім часом росіяни не обстрілювали Харків з систем С-300. На це могло вплинути рішення країн НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Обстріл Харкова
NEWS
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут