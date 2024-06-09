Росіяни ударили КАБом по Харкову: є приліт в житлову забудову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Близько 17:15 місцеві Telegram-канали написали про вибухи в Харкові. Вже о 17:45 мер Харкова розповів, що в місті зафіксували "приліт" в районі приватної житлової забудови.

"Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється", - розповів Терехов у своєму Telegram-каналі.

Водночас очільник Харківської ОВА уточнив, що удар було завдано КАБом. Після влучання, за його словами, виникла пожежа.