RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области под атаку РФ попали медики: захватчики травмировали ребенка и беременную женщину

Фото: РФ обстреляла в Харьковской области бригаду медиков (www.facebook.com/moz.ukr)
Автор: Ярослава Борзова

Очередная бригада медиков экстренной службы помощи попала под обстрел российских захватчиков в Харьковской области. В результате удара пострадала беременная женщина, ребенок и мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздава в Facebook.

Отмечается, что скорая прибыла по вызову к 17-летней девушке, когда село атаковали. В момент атаки медики проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься.

"К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Минздраве, несмотря на серьезные повреждения реанимобиля, медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.

"Также напоминаем, с начала войны страна-террорист уничтожила 261, захватила 125 и повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи", - напомнили в Министерстве здравоохранения.

 

 

Обстрелы РФ по Харькову и области

Напомним, вчера в Харькове раздался взрыв. Местные власти заявляли о возможном ударе КАБом.

Также 9 июня российские войска атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Было зафиксировано попадание в жилую застройку города.

В конце мая Институт изучения войны заявлял, что Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ избивать по ее территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украиныэкстренная помощь