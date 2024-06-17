В Харьковской области под атаку РФ попали медики: захватчики травмировали ребенка и беременную женщину

Отмечается, что скорая прибыла по вызову к 17-летней девушке, когда село атаковали. В момент атаки медики проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься.

"К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Минздраве, несмотря на серьезные повреждения реанимобиля, медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.

"Также напоминаем, с начала войны страна-террорист уничтожила 261, захватила 125 и повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи", - напомнили в Министерстве здравоохранения.