В Харьковской области под атаку РФ попали медики: захватчики травмировали ребенка и беременную женщину

Очередная бригада медиков экстренной службы помощи попала под обстрел российских захватчиков в Харьковской области. В результате удара пострадала беременная женщина, ребенок и мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздава в Facebook.
Отмечается, что скорая прибыла по вызову к 17-летней девушке, когда село атаковали. В момент атаки медики проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься.
"К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина", - говорится в сообщении.
Как сообщают в Минздраве, несмотря на серьезные повреждения реанимобиля, медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.
"Также напоминаем, с начала войны страна-террорист уничтожила 261, захватила 125 и повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи", - напомнили в Министерстве здравоохранения.
Напомним, вчера в Харькове раздался взрыв. Местные власти заявляли о возможном ударе КАБом.
Также 9 июня российские войска атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Было зафиксировано попадание в жилую застройку города.
В конце мая Институт изучения войны заявлял, что Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ избивать по ее территории.
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