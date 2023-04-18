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У Харківській області перевірять усіх дітей до 5 років: у чому причина

Ілюстративне фото: у Харківській області перевірять усіх дітей до 5 років (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харківській області мають намір провести перепис дітей віком до п'яти років, які не пройшли вакцинацію від кору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол регіональної комісії.

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області затвердила план дій щодо готовності та реагування на спалах кору.

Так, у Харківській області планують провести картування невакцинованих дітей віком до п'яти років. Також перевірятимуть вакцинацію дітей-переселенців, які знаходитимуться в області.

За підсумками цих дій повинні визначити громади і райони високого ризику. Місця проживання переселенців із підвищеним ризиком спалаху кору відвідають медики чи бригади лікарів.

Крім того, планують перевірити всі ліжка для хворих на кір чи краснуху у медичному закладі Харківської області, а також запаси необхідних медикаментів.

Нагадаємо, українця пояснювали, як проявляється кір та як захиститися від хвороби.

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Харків