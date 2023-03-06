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В Україні виявили два випадки кору. Українцям нагадали, як захиститись

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 15:02
В Україні виявили два випадки кору. Українцям нагадали, як захиститись Фото: в Україні виявили два випадки кору (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні виявили два випадки захворювання на кір. Обидва випадки - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Обидві дитини - з однієї родини, одна з них раніше отримала першу дозу щеплення, друга не була вакцинована", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як зазначають в МОЗ, дітям надають необхідну меддопомогу, тим, хто з ними контактував, провели ПЛР-дослідження для виявлення кору, результати виявилися негативними.

Що це за захворювання?

Кір небезпечний серйозними ускладненнями: пневмонією, отитом, енцефалітом (запаленням мозку) тощо, а також може призвести до інвалідності та смерті.

Як проявляється хвороба

Інкубаційний період кору становить 6-21 день. Потім проявляються симптоми: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювота.

Як захиститись від кору?

Для того, щоб захиститись від кору, треба зробити дві дози вакцини.

"Якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації", - додали в МОЗ.

В Україні виявили два випадки кору. Українцям нагадали, як захиститись

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Мінстерство охорони здоров'я України
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