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В Харьковской области проверят всех детей до 5 лет: в чем причина

Иллюстративное фото: в Харьковской области проверят всех детей до 5 лет (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харьковской области намерены провести перепись детей в возрасте до пяти лет, которые не прошли вакцинацию от кори.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол региональной комиссии.

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области утвердила план действий касательно готовности и реагирования на вспышку кори.

Так, в Харьковской области планируют провести картирование невакцинированных детей в возрасте до пяти лет. Также будут проверять вакцинацию детей-переселенцев, которые будут находиться в области.

По итогам этих действий должны будут определить общины и районы высокого риска. Места проживания переселенцев с повышенным риском вспышки кори посетят медики или бригады врачей.

Кроме того, планируют проверить все койки для больных корью или краснухой в медицинском учреждениях Харьковской области, а также запасы необходимых медикаментов.

Напомним, украинца объясняли, как проявляется корь и как защититься от болезни.

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Харьков