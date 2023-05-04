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У Харківській області окупаційного "поліцейського" засудили до 13 років тюрми

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Харківської області доєднався до окупаційної "поліції" та допомагав загарбникам. Правоохоронці його затримали, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Під час окупації смт Борова місцевий мешканець добровільно обійняв посаду "чергового чергової частини" новоствореного псевдоправоохоронного органу - "народної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборант провадив контрольно-пропускний режим у так званій "поліції" та охороняв адміністративну будівлю. Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати окремі посади строком на 13 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що суд визнав винними двох військовослужбовців РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням у Чернігівській області й порушенні законів та звичаїв війни. Їх засуджено до 11 років та 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.

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