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Російських військових, які катували людей у Чернігівській області, засудили на 11 років

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Україна, Середа 03 травня 2023 16:27
Російських військових, які катували людей у Чернігівській області, засудили на 11 років Фото: російських військових, які катували людей у Чернігівській області, засудили на 11 років (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Суд визнав винними двох військовослужбовців РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням у Чернігівській області й порушенні законів та звичаїв війни. Їх засуджено до 11 років та 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

"Прокурор у суді довів, що на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району двоє озброєних військовослужбовців РФ незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні сільського магазину", - сказано в повідомленні.

Слідство з'ясувало, що росіяни, щоб отримати відомості про розташування військ ЗСУ, застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень.

Однак не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ іншому військовому РФ та решті підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам даних.

"Після побиття потерпілого військові РФ вивели його на вулицю, поставили на коліна, облили легкозаймистою рідиною та погрожували підпалити", - розповів прокурор.

Нагадаємо, що СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Їм виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".

Раніше СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".

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