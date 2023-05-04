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В Харьковской области оккупационного "полицейского" приговорили к 13 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Харьковской области присоединился к оккупационной "полиции" и помогал захватчикам. Правоохранители его задержали, а суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Во время оккупации пгт Боровая местный житель добровольно вступил в должность "очередного дежурной части" вновь созданного псевдоправоохранительного органа - "народной полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборант вел контрольно-пропускной режим в так называемой "полиции" и охранял административное здание. В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину не признал.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать отдельные должности сроком на 13 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что суд признал виновными двух военнослужащих РФ в жестоком обращении с гражданским населением в Черниговской области и нарушении законов и обычаев войны. Они приговорены к 11 годам и 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Муж помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

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