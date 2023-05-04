В Харьковской области оккупационного "полицейского" приговорили к 13 годам тюрьмы

Житель Харьковской области присоединился к оккупационной "полиции" и помогал захватчикам. Правоохранители его задержали, а суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Во время оккупации пгт Боровая местный житель добровольно вступил в должность "очередного дежурной части" вновь созданного псевдоправоохранительного органа - "народной полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллаборант вел контрольно-пропускной режим в так называемой "полиции" и охранял административное здание. В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать отдельные должности сроком на 13 лет с конфискацией имущества.