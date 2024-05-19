У Харківській області оголосили жалобу через російські обстріли

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні неодноразово завдали ударів по Харківській області. За даними місцевої влади, росіяни ударили по цвинтарю, а також популярному місцю відпочинку поблизу футбольного поля. В результаті цього удару постраждали люди.

До того ж під ударом сьогодні опинилася база відпочинку в селі Черкаська Лозова під Харковом. Детальніше про обстріл та його наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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