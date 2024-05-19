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В Харьковской области объявили траур из-за российских обстрелов

Фото: глава ХОВА Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня неоднократно били по Харьковской области. В связи с большим количеством погибших в области на завтра объявлен День траура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура", - написал глава ОВА.

По его словам, оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады унесли жизни 11 человек. Среди погибших - беременная женщина. 

"Вечная память всем невинным жертвам этой войны", - добавил Синегубов.

 

 

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты сегодня неоднократно нанесли удары по Харьковской области. По данным местных властей, россияне ударили по кладбищу, а также популярному месту отдыха вблизи футбольного поля. В результате этого удара пострадали люди.

К тому же, под ударом сегодня оказалась база отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом. Подробнее об обстреле и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

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