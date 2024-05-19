В Харьковской области объявили траур из-за российских обстрелов

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты сегодня неоднократно нанесли удары по Харьковской области. По данным местных властей, россияне ударили по кладбищу, а также популярному месту отдыха вблизи футбольного поля. В результате этого удара пострадали люди.

К тому же, под ударом сегодня оказалась база отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом. Подробнее об обстреле и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

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