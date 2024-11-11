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У Харківській області в одній з громад оголосили примусову евакуацію: що відомо

Понеділок 11 листопада 2024 15:49
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У Харківській області в одній з громад оголосили примусову евакуацію: що відомо Фото: евакуація (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Харківській області було оголошено примусову евакуацію у деяких населених пунктах Борівської громади через небезпеку, пов’язану з інтенсивними обстрілами російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Відомо, що примусова евакуація буде відбуватися з 10 населених пунктів громади.

Синєгубов зазначив, що рішення про евакуацію всіх дорослих мешканців, зокрема і жителів селища Борова, було ухвалено задля захисту цивільного населення, яке постійно наражається на російські обстріли.

За його словами, з вересня з громади вже евакуйовано понад 5 300 людей з Куп'янського напрямку, з яких 251 дитина. Було також вивезено до більш безпечних регіонів України 1 181 особу з Борівського, включаючи 137 дітей.

Синєгубов повідомив, що Харківська ОВА забезпечила 2 000 ліжок для тимчасового розселення переселенців, із яких 1 014 місць вже зайняті.

Він додав, що планується розширення кількість місць за потреби. Відомо, що людей будуть селити переважно у гуртожитках.

"Це примусова евакуація всього дорослого населення, бо ворог там постійно обстрілює наші цивільні населені пункти", - наголосив Синєгубов.

Він нагадав, що за минулу добу окупанти застосували проти жителів Харківщини 5 керованих авіабомб, 3 FPV-дрони та 1 Schahed.

Ситуація у Харківській області

Генштаб України повідомив, що за минулу добу ворог 6 разів штурмував позиції українських захисників поблизу Стариці та Вовчанська. Окрім цього, на Куп'янському напрямку відбулося 3 атаки, зокрема неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

Жителів громад Харківської області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій, продовжують закликати терміново евакуюватися.

Нагадаємо, що під час однієї з минулих російських атак на Харків, знову постраждали діти.

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