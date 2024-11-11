Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб оновив ситуацію на фронті
Протягом минулої доби українські захисники зіткнулися з численними атаками російських військ. Зокрема, на фронті зафіксували 160 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Агресор здійснив один ракетний удар, 70 авіаударів та 4697 обстрілів по українських позиціях і населених пунктах. Крім того, противник скинув 142 керовані авіабомби (КАБ) та використав 1538 дронів-камікадзе.
Сили оборони України зупинили ворога на декількох напрямках:
- Харківський напрямок – ворог шість разів штурмував позиції українських захисників поблизу Стариці та Вовчанська.
- Куп’янський напрямок – відбулося три атаки, зокрема неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.
- Лиманський напрямок – агресор намагався просунутися в районах Греківки, Тернів, Торського та Серебрянки.
- Сіверський напрямок – оборонці відбили одну атаку в районі Верхньокам’янського.
- Краматорський напрямок – три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.
- Торецький напрямок – 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.
- Покровський напрямок – відбито 35 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Григорівки, Селидового та інших.
- Курахівський напрямок – 48 атак біля Іллінки, Воздвиженки, Новодмитрівки та Катеринівки.
- Времівський напрямок – 13 штурмів біля Трудового, Успенівки, активно залучалася авіація.
- Оріхівський напрямок – дві атаки неподалік Новоандріївки та Малої Токмачки, які ворогу не вдалося прорвати.
- Придніпровський напрямок – сім штурмових дій безуспішно здійснили російські війська.
- Волинський та Поліський напрямки – ознак наступальних угруповань не виявлено.
- Кордони Чернігівщини та Сумщини – ворог активно використовує артилерію з території РФ.
Триває операція в Курській області, де за минулу добу ворожа авіація здійснила 26 ударів по своїй території.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.
Втрати росіян
За минулу добу втрати загарбників становили 1770 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 710 тисяч одиниць живої сили.
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