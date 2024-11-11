В Харьковской области в одной из общин объявили принудительную эвакуацию: что известно

В Харьковской области была объявлена принудительная эвакуация в некоторых населенных пунктах Боровской общины из-за опасности, связанной с интенсивными обстрелами российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВО Олега Синегубова.

Известно, что принудительная эвакуация будет проходить из 10 населенных пунктов общины.

Синегубов отметил, что решение об эвакуации всех взрослых жителей, в том числе и жителей поселка Боровая, было принято для защиты гражданского населения, постоянно подвергающегося российским обстрелам.

По его словам, с сентября из общины уже эвакуировано более 5 300 человек из Купянского направления, из которых 251 ребенок. Было также вывезено в более безопасные регионы Украины 1 181 человек из Боровского, включая 137 детей.

Синегубов сообщил, что Харьковская ОВА обеспечила 2000 коек для временного расселения переселенцев, из которых 1014 мест уже заняты.

Он добавил, что планируется расширение количества мест при необходимости. Известно, что людей будут селить преимущественно в общежитиях.

"Это принудительная эвакуация всего взрослого населения, потому что враг там постоянно обстреливает наши гражданские населенные пункты", - подчеркнул Синегубов.

Он напомнил, что за минувшие сутки кафиры применили против жителей Харьковщины 5 управляемых авиабомб, 3 FPV-дроны и 1 Schahed.

Ситуация в Харьковской области

Генштаб Украины сообщил, что за минувшие сутки враг 6 раз штурмовал позиции украинских защитников вблизи Старицы и Волчанска. Кроме этого, на Купянском направлении произошло 3 атаки, в том числе неподалеку от Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Роща.

Жители общин Харьковской области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий, продолжают призывать срочно эвакуироваться.