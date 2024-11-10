Росіяни атакували Харківську область: серед постраждалих діти

В ніч на 10 листопада російські війська атакували Чугуївську громаду Харківської області. Четверо людей постраждали, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок удару по Чугуївській громаді отримала поранення також 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик", - розповів він.

Пізніше, вже близько 12:30, Синєгубов зазначив, що постраждали чотири людини.

За даними голови ОВА, горіли три авто, було пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів.

"Близько 00:37 внаслідок падіння уламків БПЛА типу "Shahed" у Чугуївській громаді пошкоджений під'їзд чотирьохповерхової житлової будівлі", - розповів він.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Так, увечері 9 листопада росіяни вдарили гібридом ракети та авіабомби "Гром-Е1" по Харкову. "Приліт" був у відкриту місцевість, але після вибуху уламки боєприпасу завдали пошкодження житловим будинкам.

Також російські війська вдарили по Харкову та вранці 10 листопада. Був "приліт" у Київському районі міста.

Окрім атак на Харків, у ніч на 10 листопада росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів. Під ударом були Одеська область, де постраждали двоє людей та Київська, де ППО збила 15 БПЛА, якими РФ намагалася атакувати Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.