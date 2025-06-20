У Харківській області мобілізований під час втечі випав з вікна районного ТЦК

Як пише ОТЦК та СП, чоловік випав з вікна "під час спроби втечі".

Внаслідок падіння військовозобов'язаний отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Йому одразу була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доставила постраждалого до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

ОТЦК та СП, з посиланням на результати попередньої перевірки, заявив, що з боку представників РТЦК та СП "жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було".

"Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", - додає ОТЦК та СП.