В Харьковской области мобилизованный во время побега выпал из окна районного ТЦК

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Харьковской области военнообязанный "по собственной неосторожности" выпал из окна третьего этажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковского ОТЦК и СП.
Как пишет ОТЦК и СП, мужчина выпал из окна "при попытке побега".
В результате падения военнообязанный получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Ему сразу была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
ОТЦК и СП, со ссылкой на результаты предварительной проверки, заявил, что со стороны представителей РТЦК и СП "никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было".
"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", - добавляет ОТЦК и СП.
В начале июня на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Тогда же в ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.
Также в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве пытался убежать из автомобиля ТЦК. Во время движения мужчина выпал из автомобиля и погиб в результате полученных травм.
В частности, в конце апреля в одном из районов Харькова произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной при попытке проверить документы.
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