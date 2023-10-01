В Харківській області на міні підірвався комбайн: водій постраждав (фото)

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, сьогодні, 1 жовтня, близько 15:00 у селі Донець Чугуївського району комбайн під час збору пізніх зернових культур наїхав на вибуховий пристрій. За попередніми даними правоохоронців, це була протитанкова міна.

Внаслідок вибуху загорілась сільгосптехніка, а 37-річний водій комбайна отримав поранення.

Небезпека мін під час сільськогосподарських робіт

Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на звільнених з окупації територіях залишилися "подарунки" окупантів у вигляді мін та розтяжок.

За даними аналітичного центру Globsec, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

Випадки підривів сільгосптехніки, зокрема тракторів, трапляються в Україні досить часто.

Наприклад, у квітні, під Бериславом трактор наїхав на міну, вона здетонувала - загинув тракторист, а агроном отримав поранення. У липні аналогічний випадок стався у Балаклії Харківської області, трактористу вдалося вижити.

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