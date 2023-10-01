UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харківській області на міні підірвався комбайн: водій постраждав (фото)

Фото: в Харківській області підірвався комбайн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час польових робіт в Харківській області на російській міні підірвався комбайн. В результаті інциденту постраждав водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.

 

За даними слідства, сьогодні, 1 жовтня, близько 15:00 у селі Донець Чугуївського району комбайн під час збору пізніх зернових культур наїхав на вибуховий пристрій. За попередніми даними правоохоронців, це була протитанкова міна.

Внаслідок вибуху загорілась сільгосптехніка, а  37-річний водій комбайна отримав поранення.

Небезпека мін під час сільськогосподарських робіт

Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на звільнених з окупації територіях залишилися "подарунки" окупантів у вигляді мін та розтяжок.

За даними аналітичного центру Globsec, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

Випадки підривів сільгосптехніки, зокрема тракторів, трапляються в Україні досить часто.

Наприклад, у квітні, під Бериславом трактор наїхав на міну, вона здетонувала - загинув тракторист, а агроном отримав поранення. У липні аналогічний випадок стався у Балаклії Харківської області, трактористу вдалося вижити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантихарковВійна Росії проти України