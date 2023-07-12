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У Балаклії трактор підірвався на міні: є постраждалий

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Балаклія, Середа 12 липня 2023 15:32
У Балаклії трактор підірвався на міні: є постраждалий Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Балаклії (Харківська область) сьогодні, 12 липня, на міні підірвався трактор. Унаслідок цього постраждав водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"12 липня у місті Балаклія 55-річний тракторист підірвався на ворожому вибуховому предметі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі чоловіка госпіталізовано до лікарні.

У Балаклії трактор підірвався на міні: є постраждалий

Фото: наслідки підриву (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Правоохоронцями розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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