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В Харьковской области на мине подорвался комбайн: водитель пострадал (фото)

Фото: в Харьковской области подорвался комбайн (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время полевых работ в Харьковской области на российской мине подорвался комбайн. В результате инцидента пострадал водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в прокуратуре.

 

По данным следствия, сегодня, 1 октября, около 15:00 в селе Донец Чугуевского района комбайн во время сбора поздних зерновых культур наехал на взрывное устройство. По предварительным данным правоохранителей, это была противотанковая мина.

В результате взрыва загорелась сельхозтехника, а 37-летний водитель комбайна получил ранения.

Опасность мин во время сельскохозяйственных работ

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на освобожденных из оккупации территориях остались "подарки" оккупантов в виде мин и растяжек.

По данным аналитического центра Globsec, Украина является самой заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усиливаться, а темпы разминирования очень медленные.

Случаи взрывов сельхозтехники, в том числе тракторов, происходят в Украине довольно часто.

К примеру, в апреле, под Бериславом трактор наехал на мину, она сдетонировала - погиб тракторист, а агроном получил ранения. В июле аналогичный случай произошел в Балаклее Харьковской области, трактористу удалось выжить.

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