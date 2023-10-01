В Харьковской области на мине подорвался комбайн: водитель пострадал (фото)

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня, 1 октября, около 15:00 в селе Донец Чугуевского района комбайн во время сбора поздних зерновых культур наехал на взрывное устройство. По предварительным данным правоохранителей, это была противотанковая мина.

В результате взрыва загорелась сельхозтехника, а 37-летний водитель комбайна получил ранения.

Опасность мин во время сельскохозяйственных работ

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на освобожденных из оккупации территориях остались "подарки" оккупантов в виде мин и растяжек.

По данным аналитического центра Globsec, Украина является самой заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усиливаться, а темпы разминирования очень медленные.

Случаи взрывов сельхозтехники, в том числе тракторов, происходят в Украине довольно часто.

К примеру, в апреле, под Бериславом трактор наехал на мину, она сдетонировала - погиб тракторист, а агроном получил ранения. В июле аналогичный случай произошел в Балаклее Харьковской области, трактористу удалось выжить.

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