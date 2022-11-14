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У Харківській області на міні підірвалися енергетики

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Харків, Понеділок 14 листопада 2022 17:34
У Харківській області на міні підірвалися енергетики Фото: електрики підірвалися на міні на Харківщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 14 листопада, поблизу села Безруки Харківської області, що на північ від обласного центру, на міні підірвалася автовежа із працівниками "Харківобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

Співробітники проводили ремонтні роботи на високовольтній лінії електропередач. За попередньою інформацією, загиблих серед електриків немає, постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 14 листопада, у селі Цупівка Харківської області на міні підірвалися троє цивільних. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, вчора в Харківській області двоє людей також підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Обидва цивільні дістали поранення.

Також ми писали, що у Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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