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На Харківщині двоє цивільних підірвалися на мінах

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Харківська область, Понеділок 14 листопада 2022 09:09
На Харківщині двоє цивільних підірвалися на мінах Фото: на Харківщині ще двоє цивільних підірвалися на мінах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Харківщині вчора двоє людей підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Обидва цивільні дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої вибухнув і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у с. Волохів Яр Чугуївського району отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік", - розповів Синегубов.

При цьому він зазначив, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Голова Харківської ОВА закликав усіх до максимальної обережності та уважності.

Нагадаємо, у Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби . Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Також 7 листопада під час розмінування території у Харківській області на міні окупантів підірвався сапер .

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харков Вибух боєприпасів
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