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В Харьковской области на мине подорвались энергетики

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Харьков, Понедельник 14 ноября 2022 17:34
В Харьковской области на мине подорвались энергетики Фото: электрики подорвались на мине в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 14 ноября, вблизи села Безруки Харьковской области, что к северу от областного центра, на мине подорвалась автовышка с работниками "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Дергачивской МВА Вячеслава Задоренко.

Сотрудники проводили ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач. По предварительной информации, погибших среди электриков нет, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 ноября, в селе Цуповка Харьковской области на мине подорвались трое гражданских. Их госпитализировали.

Напомним, вчера в Харьковской области два человека также подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.

Также мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

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