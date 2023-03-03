В Харківській області колаборантку засудили до 10 років тюрми за співпрацю з РФ

"Жінка переїхала з Донецької області до смт Великий Бурлук Куп’янського району. Під час окупації населеного пункту вона активно підтримувала дії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Вона добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому "управлінні освіти військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області". Жінка нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання так званої "матеріальної допомоги" від РФ.

Вона допомагала окупантам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до РФ та поширювала прокремлівські наративи. Вона надала інтерв‘ю російським журналістам "Першого каналу", в якому розповіла, як "з 2014 року чекала на Росію".

Жінку визнано винною в колабораціонізмі, їй призначено покарання - 10 років позбавлення волі. Також засуджену позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.