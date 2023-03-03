В Харьковской области коллаборантку приговорили к 10 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ

Жительница Харьковской области сотрудничала с оккупантами и на камеру заявляла, что "ждала Россию с 2014 года". Ее задержали и приговорили за коллаборационную деятельность к 10 годам тюрьмы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Женщина переехала из Донецкой области в пгт Великий Бурлук Купянского района. Во время оккупации населенного пункта она активно поддерживала действия РФ против Украины", - говорится в сообщении.
Она добровольно заняла должность бухгалтера в так называемом "управлении образования военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Женщина начисляла заработную плату работникам территориальных учреждений управления образования и воспитания и составляла сведения о получении так называемой "материальной помощи" от РФ.
Она помогала оккупантам распространять фейки по поводу положительного отношения местного населения к РФ и распространяла прокремлевские нарративы. Она дала интервью российским журналистам "Первого канала", в котором рассказала, как "с 2014 года ждала Россию".
Женщина признана виновной в коллаборационизме, ей назначено наказание - 10 лет лишения свободы. Также осужденная лишена права занимать должности в органах государственной власти и системы образования сроком 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что житель Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживал армию РФ и ее вторжение в Украину. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.
В Украине к 9 и 10 годам заключения приговорены двое боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.
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