В Харьковской области коллаборантку приговорили к 10 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ

"Женщина переехала из Донецкой области в пгт Великий Бурлук Купянского района. Во время оккупации населенного пункта она активно поддерживала действия РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Она добровольно заняла должность бухгалтера в так называемом "управлении образования военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Женщина начисляла заработную плату работникам территориальных учреждений управления образования и воспитания и составляла сведения о получении так называемой "материальной помощи" от РФ.

Она помогала оккупантам распространять фейки по поводу положительного отношения местного населения к РФ и распространяла прокремлевские нарративы. Она дала интервью российским журналистам "Первого канала", в котором рассказала, как "с 2014 года ждала Россию".

Женщина признана виновной в коллаборационизме, ей назначено наказание - 10 лет лишения свободы. Также осужденная лишена права занимать должности в органах государственной власти и системы образования сроком 12 лет с конфискацией имущества.