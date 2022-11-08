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У Харківській області клірик в проповідях виправдовував окупантів. Його шукають

Фото: СБУ шукає клірика, який працював на місцевого гауляйтера (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

У Харківській області викрили настоятеля одного із храмів УПЦ МП, який працював на місцевого гауляйтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх «проповідях» виправдовував злочини агресора", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають в СБУ, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

"Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації ЗСУ", - додають в спецслужбі.

Відомо, що для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду.

Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватись від правосуддя. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Раніше СБУ встановила фермера-колаборанта, який співпрацював з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини Київської області. Він постачав їм продовольство та передавав конфісковане у селян господарське обладнання.

До того ж в Україні затримали коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

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