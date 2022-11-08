В Харьковской области клирик в проповедях оправдывал оккупантов. Его ищут

"Во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков, а в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в СБУ, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и для этого лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

"Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации ВСУ", - добавляют в спецслужбе.

Известно, что для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных селений, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду.

Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в РФ, где пытаются скрываться от правосудия. Обоим фигурантам сообщено о подозрении, они объявлены в розыск.