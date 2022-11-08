Годував окупантів та забирав у селян обладнання. У Київській області викрили фермера-колаборанта

Співробітники Служби безпеки України встановила фермера-колаборанта, який співпрацював з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини Київської області. Він постачав їм продовольство та передавав конфісковане у селян господарське обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району підтримував російських загарбників, які окупували місцеві населені пункти.

"Щоб налагодити контакт з окупантами, колаборант постачав їм оптові партії продовольчих товарів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції "конфіскував" в односельчанина вантажний автомобіль. У разі відмови віддати вантажівку, погрожував потерпілому "заявити" на нього до місцевої окупаційної адміністрації", - сказано у повідомленні.

До того ж, фермер, "прикриваючись" своїми зв’язками з окупантами, примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання, яке потім передавав росіянам.

При цьому після втечі росіян чоловік залишився в одному із селищ та сподівався уникнути правосуддя.

Наразі співробітники СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, чоловіка, який під час окупації частини Київської області здавав своїх односельців росіянам, засудили на 15 років тюрми за державну зраду.

Окрім того, СБУ затримала депутата однієї із селищних рад Куп’янського району, який сплачував податки до російського бюджету та вивозив до РФ українське зерно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.