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У Харківській області горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі

Неділя 05 січня 2025 01:32
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У Харківській області горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі Фото: внаслідок пожежі постраждали шестеро осіб (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Пожежа спалахнула о 21:44 в суботу, 4 січня, у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне.

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання становила 2 м2.

"Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 - отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина встановлюється.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) (t.me/dsns_telegram/36713)

Масштабні пожежі в Україні

1 січня у Харкові сталася пожежа на території кладовища. Загинули двоє осіб.

Того ж дня пожежа спалахнула в санаторії у селищі Ворохта Івано-Франківської області. Рятувальникам довелося евакуювати понад 100 осіб.

А 2 січня в одній із квартир Одеси загорілася пральна машина. Постраждала дитина.

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