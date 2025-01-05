В Харьковской области горел психоневрологический интернат, есть пострадавшие

В городе Южное Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате инцидента пострадали 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В 22:10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали. Причина устанавливается.

"Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 - получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания составляла 2 м 2 .

Пожар вспыхнул в 21:44 в субботу, 4 января, в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в городе Южное.

Масштабные пожары в Украине

1 января в Харькове произошел пожар на территории кладбища. Погибли два человека.

В тот же день пожар вспыхнул в санатории в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек.

А 2 января в одной из квартир Одессы загорелась стиральная машина. Пострадал ребенок.

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