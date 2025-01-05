ua en ru
Вс, 05 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Харьковской области горел психоневрологический интернат, есть пострадавшие

Воскресенье 05 января 2025 01:32
UA EN RU
В Харьковской области горел психоневрологический интернат, есть пострадавшие Фото: в результате пожара пострадали шесть человек (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Южное Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате инцидента пострадали 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Пожар вспыхнул в 21:44 в субботу, 4 января, в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в городе Южное.

Горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания составляла 2 м2.

"Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 - получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В 22:10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали. Причина устанавливается.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) (t.me/dsns_telegram/36713)

Масштабные пожары в Украине

1 января в Харькове произошел пожар на территории кладбища. Погибли два человека.

В тот же день пожар вспыхнул в санатории в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек.

А 2 января в одной из квартир Одессы загорелась стиральная машина. Пострадал ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар
NEWS
"Охватывающая операция". Что происходит возле Покровска и есть ли угроза для Днепропетровщины
"Охватывающая операция". Что происходит возле Покровска и есть ли угроза для Днепропетровщины
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты