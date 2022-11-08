У Харківській області двоє людей підірвалися на ворожих мінах

Так, 32-річний лейтенант служби цивільного захисту підірвався на протипіхотній міні при розмінуванні у Харківському районі. Він отримав травми, медики оцінюють його стан як важкий.

Окрім того, 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі у Балаклійській громаді. Його було госпіталізовано до медичної установи у важкому стані.

Російські окупанти також обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського району протягом минулої доби.

Внаслідок обстрілу Дворічанської громади горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає.



У Вовчанській громаді Чугуївського району в результаті обстрілів окупантів пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.

Нагадаємо, вчора під час розмінування у Харківській області на ворожій міні також підірвався сапер.

Раніше двоє чоловіків загинули внаслідок підриву автомобіля на російській міні на дорозі в Золочівській громаді.

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