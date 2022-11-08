В Харьковской области два человека подорвались на вражеских минах

Так, 32-летний лейтенант службы гражданской защиты подорвался на противопехотной мине при разминировании в Харьковском районе. Он получил травмы, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Кроме того, 61-летний мужчина подорвался на взрывном предмете в Балаклейской общине. Он был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты также обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского района за прошедшие сутки.

В результате обстрела Дворечанской общины горела крыша частного жилого дома. Пострадавших нет.



В Волчанской общине Чугуевского района в результате обстрелов оккупантов повреждены стены, окна и заборы частных домовладений.

Напомним, вчера во время разминирования в Харьковской области на вражеской мине также подорвался сапер.

Ранее двое мужчин погибли в результате подрыва автомобиля на российской мине на дороге в Золочевской общине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.