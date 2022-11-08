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В Харьковской области два человека подорвались на вражеских минах

Фото: в Харьковской области два человека подорвались на вражеских минах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Два человека подорвались на российских взрывных устройствах за прошедшие сутки, 7 ноября. Они находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, 32-летний лейтенант службы гражданской защиты подорвался на противопехотной мине при разминировании в Харьковском районе. Он получил травмы, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Кроме того, 61-летний мужчина подорвался на взрывном предмете в Балаклейской общине. Он был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты также обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского района за прошедшие сутки.

В результате обстрела Дворечанской общины горела крыша частного жилого дома. Пострадавших нет.

В Волчанской общине Чугуевского района в результате обстрелов оккупантов повреждены стены, окна и заборы частных домовладений.

Напомним, вчера во время разминирования в Харьковской области на вражеской мине также подорвался сапер.

Ранее двое мужчин погибли в результате подрыва автомобиля на российской мине на дороге в Золочевской общине.

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