В Харківській області під час розмінування підірвався сапер

Фото: В Харківській області на міні підірвався сапер (GettyImages)

В понеділок, 7 листопада, під час розмінування території в Харківській області на міні окупантів підірвався сапер. Його госпіталізували, зараз чоловік знаходиться в стані середньої важкості.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

В публікації зазначається, що поранень зазнав начальник відділення піротехнічних робіт Сергій Молчанов. "Внаслідок підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи, правої частини голови та правої руки", - йдеться у повідомленні. Нині чоловік перебуває у лікарні, його стан - середньої важкості.