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У Харківській області двоє людей підірвалися на ворожих мінах

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Харківська область, Вівторок 08 листопада 2022 09:35
У Харківській області двоє людей підірвалися на ворожих мінах Фото: у Харківській області двоє людей підірвалися на ворожих мінах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Двоє людей підірвалися на російських вибухових пристроях за минулу добу, 7 листопада. Вони перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, 32-річний лейтенант служби цивільного захисту підірвався на протипіхотній міні при розмінуванні у Харківському районі. Він отримав травми, медики оцінюють його стан як важкий.

Окрім того, 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі у Балаклійській громаді. Його було госпіталізовано до медичної установи у важкому стані.

Російські окупанти також обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського району протягом минулої доби.

Внаслідок обстрілу Дворічанської громади горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає.

У Вовчанській громаді Чугуївського району в результаті обстрілів окупантів пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.

Нагадаємо, вчора під час розмінування у Харківській області на ворожій міні також підірвався сапер.

Раніше двоє чоловіків загинули внаслідок підриву автомобіля на російській міні на дорозі в Золочівській громаді.

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