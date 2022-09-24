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У Харківській області два грибники підірвалися на міні

Фото: на Харківщині два грибники підірвалися на міні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Чугуївському районі Харківської області під час збирання грибів на міні підірвався чоловік. Ще один грибник підірвався в Ізюмському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, у Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Аналогічний нещасний випадок стався із 24-річним мешканцем Ізюмського району.

"Укотре нагадую всім – відвідування лісів зараз дуже небезпечне через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життю чи здоров'ю" , – написав Синєгубов.

Нагадаємо, на початку цього тижня в деокупованих районах Харківської області на ворожих мінах підірвалися одразу шестеро людей.

Також ми писали, що у Балаклії загинув енергетик у виконанні службових обов'язків. Чоловік підірвався на ворожій розтяжці.

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