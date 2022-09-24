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В Харьковской области два грибника подорвались на мине

Фото: в Харьковской области два грибника подорвались на мине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Чугуевском районе Харьковской области во время сбора грибов на мине подорвался мужчина. Еще один грибник подорвался в Изюмском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, в Чугуевском районе ранения получил 45-летний мужчина. Аналогичный несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района.

"В который раз напоминаю всем – посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорванных боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов. Призываю воздержаться от посещения лесов, сейчас это может стоить жизни или здоровью", - написал Синегубов.

Напомним, в начале этой недели в деоккупированных районах Харьковской области на вражеских минах подорвались сразу шесть человек.

Также мы писали, что в Балаклее погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.

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