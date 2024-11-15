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У Харківській області дев'ять населених пунктів залишилися без світла після удару РФ

Ілюстративне фото: росіяни завдали авіаудару по енергетичному об'єкту в Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали авіаудару по високовольтній лінії в Харківській області. Через це дев'ять населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка у Telegram.

Він зазначив, що після атаки росіян світло зникло в:

  • Безруках;
  • Слатиному;
  • Прудянці;
  • Цупівці;
  • Дубівці;
  • Лобанівці;
  • Токарівці Другій;
  • Новій Козачій;
  • Козачій Лопані.

Зранку 14 листопада на місці працюють спеціалісти. Енергетики докладають максимальних зусиль для усунення наслідків атаки.

"За попередньою інформацією, електропостачання буде відновлено у неділю, 17 листопада (за наявності сприятливих умов безпеки)", - наголосив Задоренко.

Удари росіян з енергетики

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України. Робили вони це за допомогою ракет, дронів і не лише.

Останнім часом масованих ракетних ударів по енергетиці не було. Як припустив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Валерій Романенко, росіяни замість масованої атаки можуть влаштувати локальний удар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХарківВійна в УкраїніВимкнення світла