У Харківській області дев'ять населених пунктів залишилися без світла після удару РФ

Удари росіян з енергетики

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України. Робили вони це за допомогою ракет, дронів і не лише.

Останнім часом масованих ракетних ударів по енергетиці не було. Як припустив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Валерій Романенко, росіяни замість масованої атаки можуть влаштувати локальний удар.

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