РФ готує великий удар? Який максимум ракет може запустити ворог: оцінка експерта

Російська Федерація здійснює масові атаки не лише по всій території України. Це можуть бути й локальні удари.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Згадайте, наприклад, удари останніх місяців, коли вони наносилися по Києву, а там по всій Україні такі окремі лише запускалися, там дрони чи ракети, або зараз удар по Одесі. Це загалом досить небезпечно", - пояснив Романенко.

Експерт наголосив, що якщо масований удар по окремому району, то засоби ППО не завжди можуть відбити всі цілі, адже вони розтягнуті по всій території.

Водночас він нагадав, що кількість збитих крилатих ракет зазвичай не менше 85%. Це попри те, що Україна має велику територію та великі міста, які теж треба захищати системами ППО. Того що дають партнери, за його словами, критично не вистачає.

Скільки ракет Росія може використати загалом

Романенко зауважив, що Головне управління розвідки давало інформацію, по виробництву російських ракет. За словами експерта, вони писали, що росіяни роблять ухил на балістику.

"Так от вони довели виробництво балістичних ракет - "Іскандер", "Кинжал" загалом до 40-50 ракет на місяць. Ця інформація станом на 18 липня. Візьмемо частину липня, серпень, вересень, жовтень, і листопада, це 150 ракет. Запас на той момент складав десь стільки мінімально стільки ж. Хоча, здається по пам'яті, 190 ракет", - сказав він.

Експерт наголосив, що всі запаси вони не випустять, але зауважив, що до 300-350 ракет максимально вони мають.

Романенко зазначив, що щось росіяни мають залишити в запасі, але до 200-250 можуть використати.

"Звичайно, це буде не одномоментний пуск. Але все одно - це лише балістика. А ще вони випускають Х-101 з таким приблизно самим темпом. Тобто 40-50 ракет на місяць. Ще вони випускають "Калібри" і крилаті "Іскандери". Щоправда, там кількості значно менші, в половину менші", - сказав він.

Скільки ракет Росія може використати одномоментно

Аналітик зауважив, що росіяни ще мають ракети Х-22 і Х-32, які вони можуть застосовувати з бомбардувальників Ту-22М3. А до того ж, за даними експерта, по Одесі російські військові ще можуть бити "Оніксами", які теж випускаються, хоча і в меншій кількості.

Ну і, за словами Романенка, не варто забувати про ракети "Кинжал" з МіГів-31.

"Хоча там темпи випуску досить такі незрозумілі. ГУР каже, що від двох до шести на місяць. Це завелика різниця. Навіть якщо взяти в середньому 3 ракети на місяць, то в нальотах можуть досить активно брати участь і той десяток МІГ-31, які росіяни здатні підняти в повітря одномоментно", - сказав він.

Загалом, Романенко підсумував, що в європейській частині росіяни мають до 20 бомбардувальників в льотному стані.

"Ту95... Ескадрилью вони здатні підняти - це 9 літаків. 9 літаків, якщо візьмуть по 4 ракети Х-101, це одномоментно 36 ракет. Плюс МіГи, плюс балістика. Це російські можливості по максимуму. Ну плюс, мінімально вони здатні запустити, ну за ніч допускали до 150 "Шахедів", - підкреслив аналітик.