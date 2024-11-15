В Харьковской области девять населенных пунктов остались без света после удара РФ

Удары россиян по энергетике

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Делали они это при помощи ракет, дронов и не только.

Последнее время массированных ракетных ударов по энергетике не было. Как предположил в комментарии YouTube-канала РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко, россияне вместо массированной атаки могут устроить локальный удар.

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