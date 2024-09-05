У Харківській області через лісову пожежу згоріла майже половина села Студенок (відео)
Внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків. Це майже половина населеного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області Сергія Болвінова.
За його словами, після пожежі в селі Студенок правоохоронці досліджують кожен сантиметр території. Зокрема, для цього задіяли дрони, а слідчі обходять кожне подвір'я.
"Знищені або пошкоджені полум'ям тут 308 будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", - розповів Болвінов.
За даними правоохоронців, пожежа розпочалася з лісгоспу в Донецькій області, а через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на Студенок.
Поліція Донецької області наразі з’ясовує причини займання.
Масштабна пожежа у Харківській області
Нагадаємо, 2 вересня у селі Студенок, що у Харківській області, було зафіксовано масштабну лісову пожежу на площі майже 1200 га. У зв'язку з цим було ухвалено рішення евакуювати місцевих мешканців.
Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, причиною пожежі стали воєнні дії російських окупантів.
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