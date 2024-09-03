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Причиною стали дії РФ. У Харківській ОВА розповіли про ліквідацію пожежі у селі Студенок

Харківська область, Вівторок 03 вересня 2024 16:42
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Причиною стали дії РФ. У Харківській ОВА розповіли про ліквідацію пожежі у селі Студенок Фото: у Харківській області почалася сильна пожежа (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Іван Носальський

В Харківській області триває сильна лісова пожежа, яка призвела до евакуації села Студенок. Її причиною стали воєнні дії росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

Як розповів Синєгубов, пожежу в Харківській області обговорювали на засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). У його ході було заслухано доповідь про ліквідацію наслідків пожежі у селі Студенок.

"Пожежа триває. Але загоряння на території Оскольської громади локалізовано", - зазначив він.

За словами чиновника, внаслідок пожежі пошкоджено та знищено близько 250 житлових будівель, що знаходяться у селі Студенок. З населеного пункту евакуювали понад 600 людей. Але здебільшого люди не хочуть виїжджати за межі громади.

Також пожежа поширилась на територію Донецької області.

"Ця надзвичайна подія - наслідок ворожих військових дій, тому всі постраждалі громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене майно за програмою єВідновлення", - наголосив Синєгубов.

Він дав доручення профільному департаменту Харківської ОВА, районної військової адміністрації, а також керівникам громад оформити відповідні документи та рішення.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, стало відомо про масштабну лісову пожежу у Харківській області.

Вогонь, зокрема, поширився на території села Студенок. Тому було ухвалено рішення евакуювати місцевих мешканців.

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Харків Пожежа Війна в Україні
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