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У Харківській області через масштабну пожежу евакуюють ціле село

Понеділок 02 вересня 2024 22:08
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У Харківській області через масштабну пожежу евакуюють ціле село Ілюстративне фото: український військовий (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

У селі Студенок, що у Харківській області, зафіксовано масштабну пожежу на площі майже 1200 га. З села евакуюють місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводимо евакуацію жителів. Кількість евакуйованих станом на зараз - понад 200 людей", - написав Синєгубов.

За його словами, на місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі: ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА.

Також залучено додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей.

У Харківській області через масштабну пожежу евакуюють ціле село

У прес-службі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України уточнили, що пожежа сталась на території національного парку "Святі гори". За даними відомства, вогонь спалив 1500 гектарів лісу і перекинувся на житлові будинки найближчих сіл.

Варто зауважити, що з початку повномаштабного вторгнення було знищено близько 9,5 тисяч гектарів лісу нацпарку "Святі гори". Ще 10 тисяч гектарів - потребує обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів. За попередніми підрахунками, орієнтовна шкода довкіллю нацпарку "Святі гори", нанесена окупантами - понад 16 мільярдів гривень.

Забруднення екосистеми

Внаслідок вторгнення Російської Федерації в Україну масштабно страждає українська екосистема. Через росіян в Україні починаються масштабі лісові пожежі та забруднюються річки.

Зокрема, наприкінці серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив про виявлення отруйної речовини в річці Десна, яка, за його словами, рухається за течією з боку російського кордону. Пізніше забруднення Сейму та Десни розглянула Держкомісія ТЕБ та НС.

Також РБК-Україна повідомляло, що на торф'яниках Чернігівської області та у лісах в Чорнобильській зоні тривають пожежі, що викликали задимлення та запах продуктів горіння.

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