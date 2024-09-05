В Харьковской области из-за лесного пожара сгорела почти половина села Студенок (видео)

В результате масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов. Это почти половина населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, после пожара в селе Студенок правоохранители исследуют каждый сантиметр территории. В частности, для этого задействовали дроны, а следователи обходят каждый двор.

"Уничтожены или повреждены пламенем здесь 308 домов - это почти половина села. Сгорело и здание старостата. Сейчас фиксируем разрушения и убытки, работаем с потерявшими жилье. Чтобы получить статус пострадавших, люди обращаются в полицию", - рассказал Болвинов.

По данным правоохранителей, пожар начался с лесхоза в Донецкой области, а из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска быстро перекинулся на Студенок.

Полиция Донецкой области выясняет причины возгорания.