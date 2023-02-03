В Харківській області в будинку виявили тіла чотирьох людей

Сьогодні, 3 лютого, в селі Самійлівка Харківська області працівники поліції в одному з будинків виявили тіла 4 загиблих осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.
Зранку до ДСНС від райвідділу Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні виявлено четверо загиблих осіб. За попередніми даними, люди отруїлись чадним газом. Горіли стілець та підлога на площі 1 кв.м. За словами пожежників, пожежа самоліквідувалась. Підрозділи ДСНС не залучались,
Загиблі чоловік, його дружина та їхній син, а також ще один чоловік.
Нині на місці події працюють слідчо-оперативна група Нацполіції та оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області.
Нагадаємо, нещодавно у Київській області троє людей отруїлися чадним газом, встановивши генератор у гаражі.
РБК-Україна повідомляло, як уберегтися та що робити до приїзду "швидкої" у разі отруєння чадним газом.
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