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Встановили генератор у гаражі. Троє людей отруїлися чадним газом у Київській області

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Київська область, Неділя 29 січня 2023 12:03
Встановили генератор у гаражі. Троє людей отруїлися чадним газом у Київській області Фото: троє людей отруїлися чадним газом у Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Княжичах Київської області троє людей загинули від отруєння чадним газом через встановлення генератора у гаражному приміщенні з поганою вентиляцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Він повідомив, що у приватному будинку без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.

"За попередніми даними трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту", - написав начальник поліції.

Нєбитов закликав українців чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.

Як повідомлялося раніше, 25 січня в багатоквартирному будинку в Одеської області трапився вибух газового балона, загинула одна людина.

Раніше у Голосіївському районі Києва у житловому будинку стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі.

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