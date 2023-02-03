В Харьковской области в доме обнаружили тела четырех человек

Сегодня, 3 февраля, в селе Самойловка Харьковской области работники полиции в одном из домов обнаружили тела 4 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Утром в ГСЧС от райотдела Нацполиции поступило сообщение о том, что в частном домовладении обнаружены четверо погибших. По предварительным данным, люди отравились угарным газом. Горели стул и пол на площади 1 кв. По словам пожарных пожар самоликвидировался. Подразделения ГСЧС не привлекались,
Погибший мужчина, его жена, их сын, и еще один человек.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Нацполиции и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, недавно в Киевской области три человека отравились угарным газом , установив генератор в гараже.
РБК-Украина сообщало, как уберечься и что делать до приезда "скорой" в случае отравления угарным газом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.