В Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на мине: есть погибшие

В среду, 20 октября, в Изюмском районе Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на вражеской мине. Вследствие происшествия есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что уровень минной опасности в области все еще остается очень высоким.

"Вчера в Изюмском районе на мини взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные сбросили над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией. Жителей призывают быть очень осторожными.

Также мы писали, что в деоккупированных районах Харьковской области шесть человек взорвались на вражеских минах.

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